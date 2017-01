dpa-AFX Overview: Analyst recommendations on U.K. stocks

5:19a.m.

FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 05.01.2017 - 11.00 am

- BERENBERG CUTS NEXT PLC PRICE TARGET TO 4000 (4650) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES BREEDON PRICE TARGET TO 85 (80) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES ADMIRAL GROUP TARGET TO 1975 (1950) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - BERNSTEIN RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 460 (425) PENCE - 'OUTPERFORM' - BERNSTEIN RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1140 (1060) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - BERNSTEIN RAISES LANCASHIRE HLDGS TARGET TO 620 (575) PENCE - 'UNDERPERFORM' - BERNSTEIN RAISES RSA INSURANCE TARGET TO 520 (500) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - BERNSTEIN RAISES VICTREX PRICE TARGET TO 2310 (1900) PENCE - 'OUTPERFORM' - EXANE BNP CUTS BABCOCK INTERNATIONAL PT TO 1020 (1050) PENCE - 'NEUTRAL' - EXANE BNP CUTS BUNZL PRICE TARGET TO 2150 (2400) PENCE - 'NEUTRAL' - EXANE BNP CUTS CAPITA GROUP PRICE TARGET TO 550 (950) PENCE - 'NEUTRAL' - EXANE BNP RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 1550 (1200) PENCE - 'NEUTRAL' - EXANE BNP RAISES SERCO GROUP PRICE TARGET TO 160 (150) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN CUTS B & M EUROPEAN VALUE RETAIL TO NEUTRAL (BUY) - TP 330 (284) PENCE - GOLDMAN CUTS NEXT PLC PRICE TARGET TO 4500 (5400) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS NEXT PLC TO 'REDUCE' ('HOLD') - TARGET 3530 (4680) PENCE - HSBC RAISES SHAFTESBURY PRICE TARGET TO 932 (930) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS OCADO PRICE TARGET TO 250 (265) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS TESCO PRICE TARGET TO 180 (185) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES B & M EUROPEAN VALUE RETAIL PT TO 335 (285) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES G4S TO 'HOLD' ('UNDERPERFORM') - TARGET 235 (160) PENCE - JEFFERIES RAISES MORRISON SUPERMARKETS PRICE TARGET TO 230 (225) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES SAINSBURY(J) PRICE TARGET TO 260 (250) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS NEXT PLC PRICE TARGET TO 4580 (5480) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS RSA INSURANCE TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - LIBERUM RAISES COSTAIN GROUP PRICE TARGET TO 430 (405) PENCE - 'BUY' - MACQUARIE CUTS CAIRN ENERGY TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET 243 PENCE - MACQUARIE CUTS FAROE PETROLEUM TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET 111 PENCE - MACQUARIE CUTS NEXT PLC PRICE TARGET TO 4200 (5400) PENCE - 'NEUTRAL' - MACQUARIE CUTS OPHIR ENERGY TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET 95 PENCE - MACQUARIE CUTS PREMIER OIL TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET 80 (103) PENCE - MACQUARIE CUTS SOCO INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 148 (158) PENCE - 'NEUTRAL' - MACQUARIE CUTS TULLOW OIL PLC TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET 303 PENCE - PANMURE RAISES CHEMRING GROUP PRICE TARGET TO 190 (175) PENCE - 'BUY' - PANMURE RESUMES BTG WITH 'BUY' - TARGET 737 PENCE - RPT/JPMORGAN RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1450 (1252) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - S&P GLOBAL CUTS ITV TO 'HOLD' ('STRONG BUY') - TARGET 225 (200) PENCE - S&P GLOBAL CUTS NEXT PLC PRICE TARGET TO 4800 (5300) PENCE - 'HOLD' - UBS CUTS NEXT PLC PRICE TARGET TO 5275 (5850) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SHELL B PRICE TARGET TO 2500 (2400) PENCE - 'BUY'

