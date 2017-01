dpa-AFX Overview: Analyst recommendations on U.K. stocks

5:16a.m.

FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 16.01.2017 - 11.00 am

- BERENBERG CUTS SPIRE HEALTHCARE PRICE TARGET TO 360 (395) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES ITV PRICE TARGET TO 235 (205) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES UBM PLC PRICE TARGET TO 875 (865) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES ZOOPLA PROPERTY PRICE TARGET TO 350 PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 68 (58) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS COBHAM TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 110 (174) PENCE - GOLDMAN CUTS RBS TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 270 (240) PENCE - GOLDMAN RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 250 (200) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 218 (213) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES CYBG PRICE TARGET TO 355 (330) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES HSBC PRICE TARGET TO 775 (685) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 60 (52) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES METRO BANK PLC PRICE TARGET TO 2300 (2100) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES PROVIDENT FINANCIAL PRICE TARGET TO 3060 (3000) P - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SHAWBROOK PRICE TARGET TO 320 (285) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SSE PRICE TARGET TO 1612 (1603) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 890 (840) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 390 (370) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS GREENE KING PRICE TARGET TO 770 (830) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS MARSTONS PRICE TARGET TO 130 (140) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS VODAFONE TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 240 (270) PENCE - HSBC RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 480 (470) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES 3I GROUP TO 'HOLD' ('REDUCE') - JEFFERIES RAISES BAT PRICE TARGET TO 5800 (5700) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1750 (1700) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 4400 (4300) PENCE - 'BUY' - KEPLER CHEUVREUX RAISES EASYJET TO 'HOLD' ('REDUCE') - PT: 1053 (866) PENCE - KEPLER CHEUVREUX RESUMES TESCO WITH 'HOLD' - TARGET 205 PENCE - RBC CAPITAL RAISES MITIE GROUP TO 'SECTOR PERFORM' (UNDERPERF.) - TARGET 210 P - S&P GLOBAL CUTS VODAFONE TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 240 PENCE

