Boost Issuer PLC : Net Asset Value(s)

4:25a.m.

BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 16-Januray-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency

Boost FTSE 100 3x 16/01/2017 IE00B88D2999 25186 GBP 4994289.871 198.2962706 Leverage Daily ETP

Boost FTSE 100 3x 16/01/2017 IE00B7VB3908 229949 GBP 4511182.258 19.61818602 Short Daily ETP

Boost EURO STOXX 50 3x 16/01/2017 IE00B7SD4R47 67892 EUR 11741818.33 172.9484818 Leverage Daily ETP

Boost EURO STOXX 16/01/2017 IE00B8JF9153 1044262 EUR 11369043.82 10.8871565 50 3x Short Daily ETP

Boost LevDAX 3x 16/01/2017 IE00B878KX55 41826 EUR 8568577.239 204.8624597 Daily ETP

Boost ShortDAX 16/01/2017 IE00B8GKPP93 408444 EUR 4044386.511 9.9019364 3x Daily ETP

Boost S&P 500 3x 13/01/2017 IE00B7Y34M31 150630 USD 56256758.58 373.4764561 Leverage Daily ETP

Boost S&P 500 3x 13/01/2017 IE00B8K7KM88 2757571 USD 31339329.76 11.3648315 Short Daily ETP

Boost NASDAQ 100 3x 13/01/2017 IE00B8W5C578 13430 USD 7033976.26 523.7510246 Leverage Daily ETP

Boost NASDAQ 100 3x 13/01/2017 IE00B8VZVH32 1730187 USD 11850061.32 6.8490061 Short Daily ETP

Boost WTI Oil 3x 13/01/2017 IE00B7ZQC614 140839272 USD 153793499.2 1.0919788 Leverage Daily ETP

Boost WTI Oil 3x 13/01/2017 IE00B7SX5Y86 295658 USD 21687079.54 73.3519118 Short Daily ETP

Boost Gold 3x Leverage 13/01/2017 IE00B8HGT870 527348 USD 10790541.41 20.4618988 Daily ETP

Boost Gold 3x Short 13/01/2017 IE00B6X4BP29 9721 USD 1336995.851 137.5368636 Daily ETP

Boost Copper 3x 13/01/2017 IE00B8JVMZ80 205827 USD 3920304.6 19.0466003 Leverage Daily ETP

Boost Copper 3x 13/01/2017 IE00B8KD3F05 9994 USD 1014927.195 101.5536517 Short Daily ETP

Boost Natural Gas 13/01/2017 IE00B8VC8061 41319511 USD 40026644.16 0.9687105 3x Leverage Daily ETP

Boost Natural Gas 13/01/2017 IE00B76BRD76 609652 USD 13827572.86 22.6810916 3x Short Daily ETP



Advertisement

Boost Silver 3x 13/01/2017 IE00B7XD2195 4543538 USD 18155317.67 3.9958547 Leverage Daily ETP

Boost Silver 3x 13/01/2017 IE00B8JG1787 18847 USD 2159104.048 114.5595611 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 2x 16/01/2017 IE00B94QKF15 44861 GBP 2049589.505 45.68755722 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 1x 16/01/2017 IE00B94QKG22 29900 GBP 2092200.462 69.9732596 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 2x 16/01/2017 IE00B94QKC83 7097 GBP 1051510.464 148.1626693 Leverage Daily ETP

Boost FTSE 250 1x 16/01/2017 IE00BBGBF313 231282 GBP 14117715.13 61.04113216 Short Daily ETP

Boost FTSE 250 2x 16/01/2017 IE00B94QKJ52 24186 GBP 4273561.349 176.6956648 Leverage Daily ETP

Boost TOPIX 1x Short 16/01/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 305801870.4 5937.900396 Daily ETP

Boost TOPIX 2x Leverage 16/01/2017 IE00BBGBF537 8500 JPY 126813817.1 14919.2726 Daily ETP

Boost Palladium 13/01/2017 IE00B94QLR02 9585 USD 658972.677 68.7504097 1x Short Daily ETP

Boost Palladium 13/01/2017 IE00B94QLN63 14971 USD 1246475.262 83.2593188 2x Leverage Daily ETP

Boost Natural Gas 13/01/2017 IE00B94QL251 9744 USD 878567.4414 90.1649673 2x Short Daily ETP

Boost Natural Gas 13/01/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 509485.3915 9.1059211 2x Leverage Daily ETP

Boost Gold 2x Short 13/01/2017 IE00B94QKT50 1700 USD 138874.0319 81.690607 Daily ETP

Boost Gold 1x Short 13/01/2017 IE00B94QKW89 7594 USD 707699.7784 93.1919645 Daily ETP

Boost Gold 2x Leverage 13/01/2017 IE00B94QKS44 6501 USD 492623.2111 75.7765284 Daily ETP

Boost Silver 2x 13/01/2017 IE00B94QL921 17769 USD 1162845.119 65.4423501 Short Daily ETP

Boost Silver 2x 13/01/2017 IE00B94QL699 31638 USD 1507802.76 47.657967 Leverage Daily ETP

Boost FTSE MIB 3x 16/01/2017 IE00B873CW36 1321278 EUR 25304920.71 19.151852 Short Daily ETP

Boost FTSE MIB 3x 16/01/2017 IE00B8NB3063 682888 EUR 40279587.07 58.9841776 Leverage Daily ETP

Boost BTP 10Y 3x 16/01/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1448468.429 113.3386877 Leverage Daily ETP

Boost BTP 10Y 3x 16/01/2017 IE00BKS8QM96 119600 EUR 7317816.406 61.1857559 Short Daily ETP

Boost Bund 10Y 3x 16/01/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 933223.8678 127.838886 Leverage Daily ETP

Boost Bund 10Y 3x 16/01/2017 IE00BKS8QN04 844059 EUR 51372093.75 60.863155 Short Daily ETP

Boost Gilts 10Y 3x 16/01/2017 IE00BKT09479 821 GBP 107877.8049 131.3980571 Leverage Daily ETP

Boost Gilts 10Y 3x 16/01/2017 IE00BKS8QQ35 139119 GBP 7760489.875 55.78310565 Short Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 3x 13/01/2017 IE00BKT09032 2500 USD 259176.2558 103.6705023 Leverage Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 3x 13/01/2017 IE00BKS8QT65 147650 USD 12104599.19 81.981708 Short Daily ETP

Boost EURO STOXX Banks 16/01/2017 IE00BLS09N40 560550 EUR 16062344.33 28.6546148 3x Leverage Daily ETP

Boost EURO STOXX Banks 16/01/2017 IE00BLS09P63 261308 EUR 8466240.524 32.3994693 3x Short Daily ETP

Boost Long USD Short 16/01/2017 IE00BLNMQS92 6983 EUR 1215831.635 174.1130796 EUR 5x Daily ETP

Boost Short USD Long 16/01/2017 IE00BLNMQT00 67300 EUR 1968392.008 29.2480239 EUR 5x Daily ETP

Boost WTI 13/01/2017 IE00BVFZGC04 129540 USD 2283390.712 17.6269161 Oil ETC

Boost WTI Oil 1x 13/01/2017 IE00BVFZGF35 14877 USD 1458777.293 98.0558777 Short Daily ETP

Boost WTI Oil 2x 13/01/2017 IE00BVFZGG42 22702 USD 794368.3472 34.9911174 Leverage Daily ETP

Boost WTI Oil 2x 13/01/2017 IE00BVFZGH58 22810 USD 1552631.641 68.0680246 Short Daily ETP

Boost Brent 16/01/2017 IE00BVFZGD11 228039 USD 4280047.048 18.7689257 Oil ETC

Boost Gold 13/01/2017 IE00BVFZGK87 106308 USD 2628878.934 24.7288909 ETC

Boost Natural Gas 13/01/2017 IE00BVFZGL94 41466 USD 1288832.752 31.0816754 ETC

Boost BTP 10Y 5x 16/01/2017 IE00BYNXNS22 45750 EUR 2864293.015 62.6074976 Short Daily ETP

Boost Bund 10Y 5x 16/01/2017 IE00BYNXPH56 30676 EUR 1718158.766 56.0098698 Short Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 5x 13/01/2017 IE00BYNXPJ70 26336 USD 2234660.563 84.8519351 Short Daily ETP

Boost Long USD Short 16/01/2017 IE00BYNXPK85 1533 EUR 169783.3158 110.752326 EUR 4x Daily ETP

Boost Short USD Long 16/01/2017 IE00BYNXPM00 5074 EUR 344115.1754 67.8193093 EUR 4x Daily ETP

Boost Brent Oil 3x 16/01/2017 IE00BYTYHS72 86799 USD 3315863.109 38.201628 Leverage Daily ETP

Boost Brent Oil 3x 16/01/2017 IE00BYTYHR65 84968 USD 2584368.904 30.4157907 Short Daily ETP

Boost Emerging Markets 3x 13/01/2017 IE00BYTYHN28 7500 USD 959475.4613 127.9300615 Leverage Daily ETP

Boost Emerging Markets 3x 13/01/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 610054.3834 55.4594894 Short Daily ETP

Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 13/01/2017 IE00BYTYHQ58 1951333 USD 5107621.152 2.6175036 2.25x Leverage Daily ETP

Boost FTSE MIB Banks 16/01/2017 IE00BYMB4Q22 58998 EUR 7711245.282 130.7035032 ETP

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Boost Issuer PLC via GlobeNewswire

B9CMSS0R23

Copyright RTT News/dpa-AFX

Complete the form below and send a message to your friends, family and colleagues. The emails Your email:

Friends email:

Bold fields are required. U nderlined letters are accesskeys.