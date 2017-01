dpa-AFX Overview: Analyst recommendations on U.K. stocks

FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 550 (740) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS INITIATES JARDINE LLOYD THOMPSON WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 1139 PENCE - BARCLAYS RAISES G4S TO 'EQUAL WEIGHT' ('UNDERWEIGHT') - TARGET 260 (160) PENCE - BERENBERG CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 500 (690) PENCE - 'SELL' - BERENBERG RAISES BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 1800 (1735) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES INTERTEK TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 4000 (3600) PENCE - CANACCORD CUTS JD WETHERSPOON TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 850 (720) PENCE - CITIGROUP CUTS RIGHTMOVE TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 3770 PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 1525 (1475) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1800 (1760) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES PEARSON TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 600 (730) PENCE - GOLDMAN CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 512 (808) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS SAGE GROUP TO 'BUY' ('CONVICTION BUY LIST') - TP 900 (850) PENCE - GOLDMAN RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1,600 (1,400) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1600 (1400) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 800 (750) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BHP BILLITON PRICE TARGET TO 1550 (1400) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 1,685 (1,445) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 3500 (3000) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SPIRENT PRICE TARGET TO 103 (76) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES VEDANTA RESOURCES TARGET TO 1500 (1300) PENCE - 'CONVICTION BUY' - GOLDMAN RAISES VEDANTA TARGET TO 1,500 (1,300) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - HSBC CUTS TULLOW OIL PLC TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 320 (270) PENCE - HSBC INITIATES SMITH & NEPHEW WITH 'HOLD' - TARGET 1,320 PENCE - HSBC RAISES WPP PRICE TARGET TO 2,180 (2,150) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BIG YELLOW GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - JEFFERIES CUTS DERWENT LONDON TO 'UNDERPERFORM' ('HOLD') - JEFFERIES CUTS GREAT PORTLAND TO 'UNDERPERFORM' ('HOLD') - JEFFERIES CUTS HAMMERSON TO 'UNDERPERFORM' ('HOLD') - JEFFERIES CUTS LONDONMETRIC PROPERTY TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 160 (172) PENCE - JEFFERIES CUTS WORKSPACE GROUP TO 'UNDERPERFORM' ('HOLD') - JEFFERIES RAISES ARROW GLOBAL PRICE TARGET TO 384 (359) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES ELEMENTIS PRICE TARGET TO 275 (205) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES HALMA PRICE TARGET TO 910 (905) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES SYNTHOMER PRICE TARGET TO 368 (285) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS LADBROKES PRICE TARGET TO 106 (120) PENCE - 'SELL' - LIBERUM CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 360 (470) PENCE - 'SELL' - LIBERUM CUTS WILLIAM HILL PRICE TARGET TO 273 (323) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES GVC HOLDING PRICE TARGET TO 830 (825) PENCE - 'BUY' - PANMURE RAISES PORTMEIRION GROUP PRICE TARGET TO 1066 (1036) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS ITV TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 170 PENCE - UBS CUTS WANDISCO TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 400 (240) PENCE - UBS RAISES AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 2100 (2030) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 1825 (1780) PENCE - 'BUY'

