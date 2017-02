Boost Issuer PLC : Net Asset Value(s)

5:11a.m.

BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 17-February-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency

Boost FTSE 100 3x 17/02/2017 IE00B88D2999 15101 GBP 2985406.146 197.6959238 Leverage Daily ETP

Boost FTSE 100 3x 17/02/2017 IE00B7VB3908 349842 GBP 6818899.066 19.49136772 Short Daily ETP

Boost EURO STOXX 50 3x 17/02/2017 IE00B7SD4R47 79556 EUR 13967475.11 175.5678404 Leverage Daily ETP

Boost EURO STOXX 17/02/2017 IE00B8JF9153 669262 EUR 7073934.835 10.5697542 50 3x Short Daily ETP

Boost LevDAX 3x 17/02/2017 IE00B878KX55 41826 EUR 8977707.791 214.6441876 Daily ETP

Boost ShortDAX 17/02/2017 IE00B8GKPP93 612444 EUR 5693600.957 9.296525 3x Daily ETP

Boost S&P 500 3x 17/02/2017 IE00B7Y34M31 158411 USD 65324096.33 412.3709612 Leverage Daily ETP

Boost S&P 500 3x 17/02/2017 IE00B8K7KM88 2852574 USD 29100186.5 10.2013783 Short Daily ETP

Boost NASDAQ 100 3x 17/02/2017 IE00B8W5C578 13430 USD 8190033.487 609.8312351 Leverage Daily ETP

Boost NASDAQ 100 3x 17/02/2017 IE00B8VZVH32 1930187 USD 11262283.87 5.8348149 Short Daily ETP

Boost WTI Oil 3x 17/02/2017 IE00B7ZQC614 144269114 USD 155605766.6 1.0785799 Leverage Daily ETP

Boost WTI Oil 3x 17/02/2017 IE00B7SX5Y86 414858 USD 29695962.07 71.5810279 Short Daily ETP

Boost Gold 3x Leverage 17/02/2017 IE00B8HGT870 575348 USD 12926491.5 22.4672572 Daily ETP

Boost Gold 3x Short 17/02/2017 IE00B6X4BP29 19742 USD 2440067.866 123.597805 Daily ETP

Boost Copper 3x 17/02/2017 IE00B8JVMZ80 165827 USD 3156736.583 19.0363245 Leverage Daily ETP

Boost Copper 3x 17/02/2017 IE00B8KD3F05 24197 USD 2323301.598 96.0161011 Short Daily ETP

Boost Natural Gas 17/02/2017 IE00B8VC8061 79211806 USD 45799996.91 0.5781966 3x Leverage Daily ETP

Boost Natural Gas 17/02/2017 IE00B76BRD76 382652 USD 13008178.21 33.9948 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 17/02/2017 IE00B7XD2195 3543538 USD 17466812.82 4.9292015 Leverage Daily ETP

Boost Silver 3x 17/02/2017 IE00B8JG1787 29706 USD 2689660.056 90.5426532 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 2x 17/02/2017 IE00B94QKF15 44861 GBP 2043084.655 45.54255713 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 1x 17/02/2017 IE00B94QKG22 29900 GBP 2089073.721 69.86868633 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 2x 17/02/2017 IE00B94QKC83 3097 GBP 458035.4436 147.8964945 Leverage Daily ETP

Boost FTSE 250 1x 17/02/2017 IE00BBGBF313 231282 GBP 13773889.64 59.55452496 Short Daily ETP

Boost FTSE 250 2x 17/02/2017 IE00B94QKJ52 10686 GBP 1970204.983 184.372542 Leverage Daily ETP

Boost TOPIX 1x Short 17/02/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 302140972.7 5866.815005 Daily ETP

Boost TOPIX 2x Leverage 17/02/2017 IE00BBGBF537 8500 JPY 128604859.2 15129.98343 Daily ETP

Boost Palladium 17/02/2017 IE00B94QLR02 9585 USD 624266.3553 65.1295102 1x Short Daily ETP

Boost Palladium 17/02/2017 IE00B94QLN63 14971 USD 1328048.967 88.7081001 2x Leverage Daily ETP

Boost Natural Gas 17/02/2017 IE00B94QL251 8063 USD 962592.5695 119.3839228 2x Short Daily ETP

Boost Natural Gas 17/02/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 365975.3287 6.5409971 2x Leverage Daily ETP

Boost Gold 2x Short 17/02/2017 IE00B94QKT50 1700 USD 129458.1715 76.1518656 Daily ETP

Boost Gold 1x Short 17/02/2017 IE00B94QKW89 7594 USD 683539.4917 90.0104677 Daily ETP

Boost Gold 2x Leverage 17/02/2017 IE00B94QKS44 11001 USD 888322.7314 80.7492711 Daily ETP

Boost Silver 2x 17/02/2017 IE00B94QL921 21979 USD 1232563.6 56.0791483 Short Daily ETP

Boost Silver 2x 17/02/2017 IE00B94QL699 31638 USD 1738632.602 54.9539352 Leverage Daily ETP

Boost FTSE MIB 3x 17/02/2017 IE00B873CW36 1526278 EUR 29628509.34 19.4122626 Short Daily ETP

Boost FTSE MIB 3x 17/02/2017 IE00B8NB3063 682888 EUR 38643851.93 56.5888578 Leverage Daily ETP

Boost BTP 10Y 3x 17/02/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1357011.092 106.1824016 Leverage Daily ETP

Boost BTP 10Y 3x 17/02/2017 IE00BKS8QM96 158600 EUR 10269476.44 64.7507972 Short Daily ETP

Boost Bund 10Y 3x 17/02/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 945970.365 129.5849815 Leverage Daily ETP

Boost Bund 10Y 3x 17/02/2017 IE00BKS8QN04 902059 EUR 53910276.2 59.7635811 Short Daily ETP

Boost Gilts 10Y 3x 17/02/2017 IE00BKT09479 821 GBP 111598.417 135.9298624 Leverage Daily ETP

Boost Gilts 10Y 3x 17/02/2017 IE00BKS8QQ35 143638 GBP 7708032.675 53.66290728 Short Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 3x 17/02/2017 IE00BKT09032 17500 USD 1808527.886 103.3444506 Leverage Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 3x 17/02/2017 IE00BKS8QT65 147650 USD 12108738.35 82.0097416 Short Daily ETP

Boost EURO STOXX Banks 17/02/2017 IE00BLS09N40 625950 EUR 16179812.87 25.848411 3x Leverage Daily ETP

Boost EURO STOXX Banks 17/02/2017 IE00BLS09P63 250308 EUR 8534958.605 34.0978259 3x Short Daily ETP

Boost Long USD Short 17/02/2017 IE00BLNMQS92 8499 EUR 1459624.713 171.7407593 EUR 5x Daily ETP

Boost Short USD Long 17/02/2017 IE00BLNMQT00 65765 EUR 1912857.251 29.0862503 EUR 5x Daily ETP

Boost WTI 17/02/2017 IE00BVFZGC04 124540 USD 2195615.877 17.6298047 Oil ETC

Boost WTI Oil 1x 17/02/2017 IE00BVFZGF35 12377 USD 1208225.526 97.6186092 Short Daily ETP

Boost WTI Oil 2x 17/02/2017 IE00BVFZGG42 22702 USD 790916.5853 34.8390708 Leverage Daily ETP

Boost WTI Oil 2x 17/02/2017 IE00BVFZGH58 20810 USD 1398972.203 67.2259588 Short Daily ETP

Boost Brent 17/02/2017 IE00BVFZGD11 350013 USD 6512271.385 18.6057986 Oil ETC

Boost Gold 17/02/2017 IE00BVFZGK87 117308 USD 2997664.948 25.5537981 ETC

Boost Natural Gas 17/02/2017 IE00BVFZGL94 41466 USD 1099790.448 26.5227041 ETC

Boost BTP 10Y 5x 17/02/2017 IE00BYNXNS22 45750 EUR 3140093.619 68.6359261 Short Daily ETP

Boost Bund 10Y 5x 17/02/2017 IE00BYNXPH56 39176 EUR 2126956.825 54.2923429 Short Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 5x 17/02/2017 IE00BYNXPJ70 29754 USD 2523111.779 84.7990784 Short Daily ETP

Boost Long USD Short 17/02/2017 IE00BYNXPK85 1533 EUR 168132.3494 109.6753747 EUR 4x Daily ETP

Boost Short USD Long 17/02/2017 IE00BYNXPM00 5074 EUR 342989.884 67.5975333 EUR 4x Daily ETP

Boost Brent Oil 3x 17/02/2017 IE00BYTYHS72 103799 USD 3809313.304 36.6989403 Leverage Daily ETP

Boost Brent Oil 3x 17/02/2017 IE00BYTYHR65 92573 USD 2815307.525 30.4117564 Short Daily ETP

Boost Emerging Markets 3x 17/02/2017 IE00BYTYHN28 7500 USD 1087654.841 145.0206454 Leverage Daily ETP

Boost Emerging Markets 3x 17/02/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 531874.86 48.35226 Short Daily ETP

Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 17/02/2017 IE00BYTYHQ58 2889916 USD 4856723.472 1.680576 2.25x Leverage Daily ETP

Boost FTSE MIB Banks 17/02/2017 IE00BYMB4Q22 58998 EUR 7282895.524 123.4430917 ETP

