FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 20.02.2017 - 11.00 am

- BARCLAYS CUTS TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 360 (375) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES MERLIN ENTERTAINMENTS TARGET TO 575 (520) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RBS TO 'EQUAL WEIGHT' ('UNDERWEIGHT') - TARGET 250 (200) PENCE - BERENBERG CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 400 (500) PENCE - 'SELL' - BERENBERG RAISES VICTORIA PLC PRICE TARGET TO 540 (450) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES ANGLO AMERICAN TARGET TO 1,185 (1,150) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES DRAX GROUP PRICE TARGET TO 310 (280) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES RBS PRICE TARGET TO 252 (220) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS CYBG TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 300 (355) PENCE - GOLDMAN RAISES ROLLS ROYCE TO CONVICTION BUY (NEUTRAL) - TARGET 1030 (743) P - HSBC CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 220 (240) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS MEDICLINIC TO 'UNDERPERFORM' ('HOLD') - TARGET 658 (639) PENCE - JEFFERIES RAISES TULLOW OIL PLC TO 'BUY' ('UNDERPERFORM') - TARGET 340 (260) P - JPMORGAN CUTS BP PRICE TARGET TO 530 (560) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS COBHAM PRICE TARGET TO 115 (145) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS STANDARD CHARTERED TO 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS STANDARD CHARTERED TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - JPMORGAN RAISES HSBC PRICE TARGET TO 670 (600) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES RBS PRICE TARGET TO 210 (185) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - LIBERUM CUTS COBHAM TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 115 (150) PENCE - LIBERUM RAISES IAG PRICE TARGET TO 525 (450) PENCE - 'HOLD' - RBC CAPITAL RAISES RSA INSURANCE TARGET TO 600 (575) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - S&P GLOBAL RAISES UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 3750 (3400) PENCE - 'HOLD' - UBS CUTS COBHAM PRICE TARGET TO 120 (145) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES ACACIA MINING PRICE TARGET TO 600 (500) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES ELECTROCOMPONENTS PRICE TARGET TO 490 (370) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1850 (1650) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES RANDGOLD RESOURCES PRICE TARGET TO 8,500 (7,500) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES REDROW PRICE TARGET TO 650 (500) PENCE - 'BUY'

dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

