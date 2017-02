DGAP-DD: TUI AG (english)

Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

20.02.2017 / 17:55 The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

---------------------------------------------------------------------------

1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name

Title: First name: Peter Last name(s): Long

2. Reason for the notification

a) Position / status

Position: Member of the administrative or supervisory body



b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name

TUI AG

b) LEI

529900SL2WSPV293B552

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: DE000TUAG000

b) Nature of the transaction

Disposal

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 13.805 EUR 3050.905 EUR 13.79 EUR 2454.62 EUR 13.79 EUR 4219.74 EUR 13.79 EUR 3116.54 EUR 13.79 EUR 799.82 EUR 13.79 EUR 330.96 EUR 13.79 EUR 5516 EUR 13.75 EUR 3726.25 EUR 13.75 EUR 2956.25 EUR 13.75 EUR 12801.25 EUR 13.75 EUR 12801.25 EUR 13.75 EUR 948.75 EUR 13.75 EUR 6132.5 EUR 13.75 EUR 948.75 EUR 13.73 EUR 6713.97 EUR 13.705 EUR 5564.23 EUR 13.705 EUR 1068.99 EUR 13.705 EUR 6537.285 EUR 13.675 EUR 3295.675 EUR 13.67 EUR 3294.47 EUR 13.665 EUR 6832.5 EUR 13.68 EUR 2489.76 EUR 13.67 EUR 5468 EUR 13.68 EUR 9138.24 EUR 13.68 EUR 2736 EUR 13.66 EUR 2936.9 EUR 13.66 EUR 1475.28 EUR 13.655 EUR 2253.075 EUR 13.675 EUR 6591.35 EUR 13.64 EUR 6820 EUR 13.66 EUR 3005.2 EUR 13.62 EUR 3595.68 EUR 13.61 EUR 3878.85 EUR 13.61 EUR 10833.56 EUR 13.61 EUR 517.18 EUR 13.61 EUR 2762.83 EUR 13.615 EUR 6140.365 EUR 13.61 EUR 3280.01 EUR 13.625 EUR 4087.5 EUR 13.615 EUR 14295.75 EUR 13.615 EUR 136.15 EUR 13.5 EUR 12136.5 EUR 13.5 EUR 6102 EUR 13.5 EUR 54 EUR 13.5 EUR 5089.5 EUR 13.5 EUR 391.5 EUR 13.5 EUR 3240 EUR 13.5 EUR 3010.5 EUR 13.5 EUR 5400 EUR 13.5 EUR 1188 EUR 13.5 EUR 162 EUR 13.5 EUR 5062.5 EUR 13.5 EUR 1309.5 EUR 13.5 EUR 1350 EUR 13.5 EUR 6156 EUR 13.5 EUR 1525.5 EUR 13.5 EUR 513 EUR 13.5 EUR 108 EUR 13.5 EUR 8356.5 EUR 13.5 EUR 2686.5 EUR 13.5 EUR 3483 EUR 13.5 EUR 8032.5 EUR 13.5 EUR 3496.5 EUR 13.5 EUR 5562 EUR 13.5 EUR 6345 EUR 13.5 EUR 10314 EUR 13.5 EUR 5710.5 EUR 13.5 EUR 8586 EUR 13.5 EUR 3348 EUR 13.5 EUR 43969.5 EUR 13.5 EUR 29821.5 EUR 13.5 EUR 28984.5 EUR 13.5 EUR 27000 EUR 13.5 EUR 27000 EUR 13.5 EUR 27000 EUR 13.5 EUR 27000 EUR 13.5 EUR 18900 EUR 13.5 EUR 14850 EUR 13.5 EUR 13500 EUR 13.5 EUR 11245.5 EUR 13.5 EUR 9450 EUR 13.5 EUR 10422 EUR 13.5 EUR 9153 EUR 13.5 EUR 6750 EUR 13.5 EUR 6750 EUR 13.5 EUR 6750 EUR 13.5 EUR 6750 EUR 13.5 EUR 6750 EUR 13.5 EUR 6345 EUR 13.5 EUR 5737.5 EUR 13.5 EUR 4765.5 EUR 13.5 EUR 3294 EUR 13.5 EUR 3253.5 EUR 13.5 EUR 2700 EUR 13.5 EUR 1350 EUR 13.5 EUR 1350 EUR 13.5 EUR 1309.5 EUR 13.5 EUR 1201.5 EUR 13.5 EUR 13.5 EUR 13.5 EUR 2781 EUR 13.5 EUR 4482 EUR 13.5 EUR 47250 EUR 13.5 EUR 135000 EUR 13.5 EUR 6925.5 EUR 13.5 EUR 6750 EUR 13.5 EUR 18252 EUR 13.5 EUR 5737.5 EUR 13.5 EUR 8707.5 EUR 13.5 EUR 8100 EUR 13.5 EUR 4860 EUR 13.5 EUR 2376 EUR 13.5 EUR 23233.5 EUR 13.5 EUR 3618 EUR 13.5 EUR 6129 EUR 13.5 EUR 4792.5 EUR 13.5 EUR 918 EUR 13.5 EUR 7182 EUR 13.5 EUR 4171.5 EUR 13.5 EUR 1323 EUR 13.5 EUR 1431 EUR 13.5 EUR 580.5 EUR 13.44 EUR 3239.04 EUR 13.435 EUR 11191.355 EUR 13.445 EUR 3347.805 EUR 13.445 EUR 3280.58 EUR 13.425 EUR 845.775 EUR 13.42 EUR 187.88 EUR 13.425 EUR 1946.625 EUR 13.425 EUR 1315.65 EUR 13.435 EUR 2095.86 EUR 13.435 EUR 4473.855 EUR 13.435 EUR 927.015 EUR 13.435 EUR 5642.7 EUR 13.44 EUR 8870.4 EUR 13.435 EUR 7120.55 EUR 13.435 EUR 3237.835 EUR 13.44 EUR 698.88 EUR 13.44 EUR 4435.2 EUR 13.435 EUR 3828.975 EUR 13.445 EUR 4799.865 EUR 13.44 EUR 4824.96 EUR

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 13.5284 EUR 1048545.6990 EUR

e) Date of the transaction

2017-02-15; UTC±0

f) Place of the transaction

Name: XETRA MIC: XETR

---------------------------------------------------------------------------

