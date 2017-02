DGAP-DD: TUI AG (english)

10:41a.m.

DGAP-DD: TUI AG english

Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

21.02.2017 / 16:25 The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

---------------------------------------------------------------------------

1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name

Title: First name: Peter Last name(s): Long

2. Reason for the notification

a) Position / status

Position: Member of the administrative or supervisory body



b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name

TUI AG

b) LEI

529900SL2WSPV293B552

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: DE000TUAG000

b) Nature of the transaction

Disposal

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 13.1425 EUR 3272.48 EUR 13.145 EUR 6296.46 EUR 13.1425 EUR 118.28 EUR 13.1475 EUR 7664.99 EUR 13.1425 EUR 8108.92 EUR 13.1525 EUR 2525.28 EUR 13.1525 EUR 2117.55 EUR 13.165 EUR 4002.16 EUR 13.165 EUR 2606.67 EUR 13.1625 EUR 3435.41 EUR 13.165 EUR 7899 EUR 13.165 EUR 157.98 EUR 13.1625 EUR 7673.74 EUR 13.165 EUR 342.29 EUR 13.155 EUR 5104.14 EUR 13.1625 EUR 7673.74 EUR 13.1625 EUR 421.2 EUR 13.155 EUR 4183.29 EUR 13.145 EUR 3496.57 EUR 13.1525 EUR 7615.3 EUR 13.145 EUR 8675.7 EUR 13.145 EUR 538.95 EUR 13.155 EUR 3433.46 EUR 13.16 EUR 3250.52 EUR 13.1675 EUR 3515.72 EUR 13.1725 EUR 6256.94 EUR 13.1875 EUR 8703.75 EUR 13.1875 EUR 1978.13 EUR 13.1725 EUR 7666.4 EUR 13.205 EUR 7672.11 EUR 13.205 EUR 7672.11 EUR 13.2125 EUR 7676.46 EUR 13.225 EUR 436.43 EUR 13.225 EUR 7670.5 EUR 13.2275 EUR 6917.98 EUR 13.245 EUR 5046.35 EUR 13.25 EUR 6810.5 EUR 13.26 EUR 6789.12 EUR 13.24 EUR 13107.6 EUR 13.24 EUR 5269.52 EUR 13.24 EUR 2396.44 EUR 13.24 EUR 5269.52 EUR 13.24 EUR 3270.28 EUR 13.2475 EUR 5722.92 EUR 13.25 EUR 8784.75 EUR 13.25 EUR 2848.75 EUR 13.2525 EUR 6692.51 EUR 13.2425 EUR 7667.41 EUR 13.2375 EUR 6261.34 EUR 13.2375 EUR 9981.08 EUR 13.2275 EUR 7671.95 EUR 13.2325 EUR 3241.96 EUR 13.23 EUR 7673.4 EUR 13.2325 EUR 7674.85 EUR 13.2425 EUR 3880.05 EUR 13.2475 EUR 7670.3 EUR 13.25 EUR 3975 EUR 13.2425 EUR 7667.41 EUR 13.2425 EUR 8329.53 EUR 13.2275 EUR 11931.21 EUR 13.225 EUR 1851.5 EUR 13.26 EUR 1909.44 EUR 13.265 EUR 4032.56 EUR 13.2675 EUR 6288.8 EUR 13.2725 EUR 3344.67 EUR 13.2875 EUR 7294.84 EUR 13.2775 EUR 6492.7 EUR 13.2725 EUR 7671.51 EUR 13.2725 EUR 4871.01 EUR 13.2675 EUR 10388.45 EUR 13.2725 EUR 9357.11 EUR 13.2725 EUR 6768.98 EUR 13.2675 EUR 7668.62 EUR 13.2675 EUR 597.04 EUR 13.2675 EUR 1034.87 EUR 13.2675 EUR 7668.62 EUR 13.2775 EUR 8736.6 EUR 13.27 EUR 5201.84 EUR 13.2725 EUR 7671.51 EUR 13.2725 EUR 2561.59 EUR 13.28 EUR 7675.84 EUR 13.2875 EUR 3295.3 EUR 13.2875 EUR 6005.95 EUR 13.2825 EUR 7942.94 EUR 13.2725 EUR 7512.24 EUR 13.2875 EUR 7666.89 EUR 13.2925 EUR 5130.91 EUR 13.29 EUR 4066.74 EUR 13.2875 EUR 4876.51 EUR 13.2825 EUR 10267.37 EUR 13.2875 EUR 7666.89 EUR 13.2875 EUR 4052.69 EUR 13.2775 EUR 6665.31 EUR 13.2775 EUR 6744.97 EUR 13.2775 EUR 7674.4 EUR 13.2775 EUR 39.83 EUR 13.29 EUR 4824.27 EUR 13.2875 EUR 7653.6 EUR 13.285 EUR 6257.24 EUR 13.29 EUR 7668.33 EUR 13.29 EUR 4013.58 EUR 13.305 EUR 5641.32 EUR 13.2925 EUR 12149.35 EUR 13.29 EUR 8970.75 EUR 13.2925 EUR 13053.24 EUR 13.285 EUR 9140.08 EUR 13.285 EUR 371.98 EUR 13.285 EUR 6948.06 EUR 13.2925 EUR 5370.17 EUR 13.295 EUR 4480.42 EUR 13.3025 EUR 7675.54 EUR 13.2975 EUR 10079.51 EUR 13.295 EUR 3815.67 EUR 13.2925 EUR 7669.77 EUR 13.2925 EUR 2020.46 EUR 13.2925 EUR 7669.77 EUR 13.295 EUR 558.39 EUR 13.3025 EUR 5267.79 EUR 13.3 EUR 2646.7 EUR 13.3 EUR 3936.8 EUR 13.2975 EUR 6170.04 EUR 13.3025 EUR 5866.4 EUR 13.3025 EUR 731.64 EUR 13.295 EUR 4028.39 EUR 13.2925 EUR 2472.41 EUR 13.295 EUR 6767.16 EUR 13.28 EUR 13452.64 EUR 13.2825 EUR 7132.7 EUR 13.28 EUR 7675.84 EUR 13.28 EUR 5431.52 EUR 13.27 EUR 10616 EUR 13.275 EUR 11111.18 EUR 13.285 EUR 6562.79 EUR 13.28 EUR 3280.16 EUR 13.2825 EUR 3280.78 EUR 13.28 EUR 3399.68 EUR 13.28 EUR 5962.72 EUR 13.28 EUR 3705.12 EUR 13.2825 EUR 5711.48 EUR 13.285 EUR 5964.97 EUR 13.2875 EUR 2431.61 EUR 13.2975 EUR 7672.66 EUR 13.28 EUR 8392.96 EUR 13.28 EUR 3280.16 EUR 13.28 EUR 8950.72 EUR 13.28 EUR 4382.4 EUR 13.28 EUR 3731.68 EUR 13.285 EUR 2364.73 EUR 13.285 EUR 4822.46 EUR 13.28 EUR 12164.48 EUR 13.28 EUR 12456.64 EUR 13.285 EUR 3281.4 EUR 13.285 EUR 1288.65 EUR 13.29 EUR 7668.33 EUR 13.2875 EUR 3282.01 EUR 13.2925 EUR 3283.25 EUR 13.2975 EUR 6568.97 EUR 13.295 EUR 12204.81 EUR 13.2925 EUR 6420.28 EUR 13.285 EUR 3427.53 EUR 13.285 EUR 8489.12 EUR 13.2875 EUR 5952.8 EUR 13.285 EUR 1886.47 EUR 13.285 EUR 1394.93 EUR 13.28 EUR 4355.84 EUR 13.28 EUR 9070.24 EUR 13.2875 EUR 5487.74 EUR 13.285 EUR 5778.98 EUR 13.2925 EUR 11178.99 EUR 13.3 EUR 13446.3 EUR

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 13.25817 EUR 993434.7500 EUR

e) Date of the transaction

2017-02-20; UTC±0

f) Place of the transaction

Name: Barclays LX MIC: LXEU

---------------------------------------------------------------------------

21.02.2017 The DGAP Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases. Archive at www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Language: English Company: TUI AG Karl-Wiechert-Allee 4 30625 Hannover Germany Internet: www.tuigroup.com

End of News DGAP News Service ---------------------------------------------------------------------------

33031 21.02.2017

