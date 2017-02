DGAP-DD: TUI AG (english)

Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

21.02.2017 / 16:35 The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name

Title: First name: Peter Last name(s): Long

2. Reason for the notification

a) Position / status

Position: Member of the administrative or supervisory body



b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name

TUI AG

b) LEI

529900SL2WSPV293B552

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: DE000TUAG000

b) Nature of the transaction

Disposal

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 13.2 EUR 4197.6 EUR 13.2 EUR 3775.2 EUR 13.2 EUR 792 EUR 13.2 EUR 356.4 EUR 13.2 EUR 184.8 EUR 13.2 EUR 13.2 EUR 13.2 EUR 2151.6 EUR 13.2 EUR 2811.6 EUR 13.215 EUR 2497.64 EUR 13.23 EUR 1323 EUR 13.195 EUR 6993.35 EUR 13.18 EUR 14498 EUR 13.18 EUR 909.42 EUR 13.175 EUR 16732.25 EUR 13.17 EUR 3951 EUR 13.17 EUR 9693.12 EUR 13.155 EUR 14483.66 EUR 13.14 EUR 1314 EUR 13.14 EUR 4638.42 EUR 13.14 EUR 3245.58 EUR 13.15 EUR 4957.55 EUR 13.155 EUR 6959 EUR 13.15 EUR 3721.45 EUR 13.155 EUR 2170.58 EUR 13.155 EUR 4143.83 EUR 13.155 EUR 1183.95 EUR 13.155 EUR 5393.55 EUR 13.145 EUR 8005.31 EUR 13.14 EUR 2128.68 EUR 13.14 EUR 3206.16 EUR 13.15 EUR 6838 EUR 13.145 EUR 4416.72 EUR 13.15 EUR 6338.3 EUR 13.155 EUR 11905.28 EUR 13.16 EUR 3540.04 EUR 13.17 EUR 3068.61 EUR 13.17 EUR 935.07 EUR 13.175 EUR 1133.05 EUR 13.175 EUR 2766.75 EUR 13.19 EUR 4471.41 EUR 13.18 EUR 7314.9 EUR 13.18 EUR 6141.88 EUR 13.18 EUR 7354.44 EUR 13.21 EUR 4095.1 EUR 13.21 EUR 5799.19 EUR 13.215 EUR 898.62 EUR 13.215 EUR 2576.93 EUR 13.23 EUR 7514.64 EUR 13.245 EUR 8251.64 EUR 13.26 EUR 9494.16 EUR 13.245 EUR 4543.04 EUR 13.245 EUR 4807.94 EUR 13.245 EUR 3841.05 EUR 13.24 EUR 6540.56 EUR 13.265 EUR 6088.64 EUR 13.27 EUR 3357.31 EUR 13.275 EUR 5602.05 EUR 13.29 EUR 3548.43 EUR 13.28 EUR 6786.08 EUR 13.28 EUR 4740.96 EUR 13.275 EUR 6332.18 EUR 13.275 EUR 4340.93 EUR 13.27 EUR 1963.96 EUR 13.27 EUR 4073.89 EUR 13.275 EUR 1088.55 EUR 13.275 EUR 2893.95 EUR 13.275 EUR 531 EUR 13.275 EUR 4447.13 EUR 13.28 EUR 1195.2 EUR 13.28 EUR 5710.4 EUR 13.285 EUR 5327.29 EUR 13.28 EUR 6732.96 EUR 13.285 EUR 4237.92 EUR 13.295 EUR 4799.5 EUR 13.285 EUR 3985.5 EUR 13.285 EUR 1262.08 EUR 13.285 EUR 3281.4 EUR 13.29 EUR 1010.04 EUR 13.29 EUR 6498.81 EUR 13.275 EUR 4048.88 EUR 13.275 EUR 5947.2 EUR 13.295 EUR 4759.61 EUR 13.29 EUR 7867.68 EUR 13.285 EUR 3228.26 EUR 13.285 EUR 3733.09 EUR 13.285 EUR 4211.35 EUR 13.295 EUR 864.18 EUR 13.295 EUR 2419.69 EUR 13.29 EUR 5316 EUR 13.29 EUR 2764.32 EUR 13.29 EUR 704.37 EUR 13.29 EUR 5940.63 EUR 13.29 EUR 3854.1 EUR 13.29 EUR 4359.12 EUR 13.305 EUR 4270.91 EUR 13.305 EUR 5534.88 EUR 13.3 EUR 3830.4 EUR 13.295 EUR 6713.98 EUR 13.305 EUR 5308.7 EUR 13.3 EUR 6277.6 EUR 13.28 EUR 1739.68 EUR 13.28 EUR 3280.16 EUR 13.28 EUR 1580.32 EUR 13.28 EUR 1699.84 EUR 13.285 EUR 3480.67 EUR 13.29 EUR 4212.93 EUR 13.28 EUR 5312 EUR 13.28 EUR 2164.64 EUR 13.285 EUR 7479.46 EUR 13.285 EUR 3294.68 EUR 13.29 EUR 478.44 EUR 13.29 EUR 4492.02 EUR 13.285 EUR 3852.65 EUR 13.29 EUR 1594.8 EUR 13.29 EUR 4372.41 EUR 13.285 EUR 3334.54 EUR 13.285 EUR 7917.86 EUR 13.285 EUR 6350.23 EUR 13.29 EUR 3282.63 EUR 13.29 EUR 5980.5 EUR 13.29 EUR 505.02 EUR 13.29 EUR 4571.76 EUR 13.295 EUR 4600.07 EUR 13.295 EUR 4241.11 EUR 13.295 EUR 1382.68 EUR 13.285 EUR 3626.81 EUR 13.28 EUR 3731.68 EUR 13.28 EUR 1832.64 EUR 13.28 EUR 3280.16 EUR 13.28 EUR 1420.96 EUR 13.28 EUR 1859.2 EUR 13.285 EUR 3440.82 EUR 13.285 EUR 3321.25 EUR 13.29 EUR 3123.15 EUR 13.29 EUR 3481.98 EUR 13.29 EUR 8213.22 EUR 13.29 EUR 5488.77 EUR 13.295 EUR 1329.5 EUR 13.295 EUR 3682.72 EUR 13.295 EUR 6102.41 EUR 13.3 EUR 3285.1 EUR 13.3 EUR 4681.6 EUR 13.295 EUR 6527.85 EUR 13.285 EUR 4623.18 EUR 13.29 EUR 4292.67 EUR 13.29 EUR 5316 EUR 13.29 EUR 239.22 EUR 13.28 EUR 5245.6 EUR 13.28 EUR 5869.76 EUR

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 13.24395 EUR 638027.5000 EUR

e) Date of the transaction

2017-02-20; UTC±0

f) Place of the transaction

Name: XETRA MIC: XETR

Language: English Company: TUI AG Karl-Wiechert-Allee 4 30625 Hannover Germany Internet: www.tuigroup.com

