dpa-AFX Overview: Analyst recommendations on U.K. stocks

5:19a.m.

FRANKFURT (dpa-AFX)



- BARCLAYS CUTS RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 3,650 (3,700) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 3,050 (2,800) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - CITIGROUP RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 720 (630) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 670 (520) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 678 (672) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES ESSENTRA TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 600 (425) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1,170 (1,064) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 3,880 (3,720) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 620 (600)P - 'SELL' - GOLDMAN CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 530 (550) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS SMITH & NEPHEW TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 1,270 (1,310) PENCE - GOLDMAN RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 3,970 (3,815)P - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 519 (512) PENCE - 'SELL' - HSBC CUTS KAZ MINERALS TO 'REDUCE' ('HOLD') - TARGET 400 PENCE - INVESTEC CUTS MONDI PLC TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1,950 (1,900) PENCE - JPMORGAN RAISES IMI PRICE TARGET TO 1,120 (990) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 4,260 (4,048) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM RAISES GLEESON (M.J.) PRICE TARGET TO 662 (630) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES NATIONAL EXPRESS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 400 (370) PENCE - MORGAN STANLEY CUTS RIGHTMOVE TO 'EQUAL-WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 4,400P - PANMURE RAISES IAG PRICE TARGET TO 500 (450) PENCE - 'HOLD' - RBC CAPITAL CUTS JUPITER FUND PRICE TARGET TO 415 (455)P - 'SECTOR PERFORM' - RBC CAPITAL RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 90 (75) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT: DEUTSCHE BANK RAISES BARRATT DEVELOPMENTS TARGET TO 678 (672)P -'BUY' - SHORE CAPITAL INITIATES IOMART GROUP WITH 'BUY' - TARGET 300 PENCE - UBS CUTS HSBC PRICE TARGET TO 630 (680) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 80 (75) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES STANDARD LIFE PRICE TARGET TO 320 (310) PENCE - 'SELL'

- TRADERS: CANACCORD RAISES RSA TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 655 (640) PENCE - TRADERS: CREDIT SUISSE RAISES STAFFLINE TO 'NEUTRAL' ('UNDERPERFORM') - TRADERS: EXANE BNP RAISES JUPITER FUND TO 'NEUTRAL' ('UNDERPERFORM') - TRADERS: MORGAN STANLEY CUTS RIGHTMOVE TO 'EQUAL-WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TRADERS: PEEL HUNT CUTS MERLIN ENTERTAINMENTS TO 'HOLD' ('BUY')

