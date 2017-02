Boost Issuer PLC : Net Asset Value(s)

1:10p.m.

BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 24-February-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency

Boost FTSE 100 3x 24/02/2017 IE00B88D2999 15101 GBP 2945479.154 195.0519273 Leverage Daily ETP

Boost FTSE 100 3x 24/02/2017 IE00B7VB3908 349842 GBP 6903050.48 19.73190892 Short Daily ETP

Boost EURO STOXX 50 3x 24/02/2017 IE00B7SD4R47 79556 EUR 13901762.37 174.7418469 Leverage Daily ETP

Boost EURO STOXX 24/02/2017 IE00B8JF9153 669262 EUR 7092714.929 10.5978151 50 3x Short Daily ETP

Boost LevDAX 3x 24/02/2017 IE00B878KX55 41826 EUR 9072843.625 216.9187497 Daily ETP

Boost ShortDAX 24/02/2017 IE00B8GKPP93 612444 EUR 5609541.977 9.1592733 3x Daily ETP

Boost S&P 500 3x 24/02/2017 IE00B7Y34M31 130411 USD 54900836.68 420.9831738 Leverage Daily ETP

Boost S&P 500 3x 24/02/2017 IE00B8K7KM88 1602574 USD 15990193.79 9.9778193 Short Daily ETP

Boost NASDAQ 100 3x 24/02/2017 IE00B8W5C578 13430 USD 8270643.092 615.8334395 Leverage Daily ETP

Boost NASDAQ 100 3x 24/02/2017 IE00B8VZVH32 2440187 USD 14085692.49 5.7723824 Short Daily ETP

Boost WTI Oil 3x 24/02/2017 IE00B7ZQC614 133769114 USD 145655141.9 1.0888548 Leverage Daily ETP

Boost WTI Oil 3x 24/02/2017 IE00B7SX5Y86 391366 USD 27572636.76 70.4523049 Short Daily ETP

Boost Gold 3x Leverage 24/02/2017 IE00B8HGT870 548348 USD 12887148.52 23.5017699 Daily ETP

Boost Gold 3x Short 24/02/2017 IE00B6X4BP29 11742 USD 1383076.869 117.7888664 Daily ETP

Boost Copper 3x 24/02/2017 IE00B8JVMZ80 115827 USD 2136706.015 18.4473915 Leverage Daily ETP

Boost Copper 3x 24/02/2017 IE00B8KD3F05 24197 USD 2365329.999 97.7530272 Short Daily ETP

Boost Natural Gas 24/02/2017 IE00B8VC8061 104661806 USD 49359742.72 0.4716118 3x Leverage Daily ETP

Boost Natural Gas 24/02/2017 IE00B76BRD76 349652 USD 13479194.71 38.5503149 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 24/02/2017 IE00B7XD2195 3543538 USD 18339337.48 5.1754313 Leverage Daily ETP

Boost Silver 3x 24/02/2017 IE00B8JG1787 32486 USD 2793091.021 85.978299 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 2x 24/02/2017 IE00B94QKF15 44861 GBP 2060201.187 45.92410305 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 1x 24/02/2017 IE00B94QKG22 29900 GBP 2097764.039 70.15933241 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 2x 24/02/2017 IE00B94QKC83 3097 GBP 453924.7878 146.569192 Leverage Daily ETP

Boost FTSE 250 1x 24/02/2017 IE00BBGBF313 231282 GBP 13855414.1 59.9070144 Short Daily ETP

Boost FTSE 250 2x 24/02/2017 IE00B94QKJ52 10686 GBP 1944529.559 181.9698258 Leverage Daily ETP

Boost TOPIX 1x Short 24/02/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 300910067 5842.913923 Daily ETP

Boost TOPIX 2x Leverage 24/02/2017 IE00BBGBF537 8500 JPY 129525953.5 15238.34747 Daily ETP

Boost Palladium 24/02/2017 IE00B94QLR02 9585 USD 630087.0248 65.7367788 1x Short Daily ETP

Boost Palladium 24/02/2017 IE00B94QLN63 14971 USD 1301622.749 86.9429396 2x Leverage Daily ETP

Boost Natural Gas 24/02/2017 IE00B94QL251 8063 USD 1053587.887 130.6694638 2x Short Daily ETP

Boost Natural Gas 24/02/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 323133.8663 5.775301 2x Leverage Daily ETP

Boost Gold 2x Short 24/02/2017 IE00B94QKT50 1700 USD 125402.5519 73.766207 Daily ETP

Boost Gold 1x Short 24/02/2017 IE00B94QKW89 7594 USD 672815.6557 88.5983218 Daily ETP

Boost Gold 2x Leverage 24/02/2017 IE00B94QKS44 14201 USD 1181997.978 83.2334327 Daily ETP

Boost Silver 2x 24/02/2017 IE00B94QL921 21979 USD 1191077.908 54.1916333 Short Daily ETP

Boost Silver 2x 24/02/2017 IE00B94QL699 31638 USD 1796558.524 56.7848323 Leverage Daily ETP

Boost FTSE MIB 3x 24/02/2017 IE00B873CW36 1526278 EUR 31564400.82 20.6806367 Short Daily ETP

Boost FTSE MIB 3x 24/02/2017 IE00B8NB3063 682888 EUR 36158586.56 52.9495123 Leverage Daily ETP

Boost BTP 10Y 3x 24/02/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1362251.356 106.5924379 Leverage Daily ETP

Boost BTP 10Y 3x 24/02/2017 IE00BKS8QM96 172600 EUR 11121313.34 64.4340286 Short Daily ETP

Boost Bund 10Y 3x 24/02/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 976631.2125 133.7850976 Leverage Daily ETP

Boost Bund 10Y 3x 24/02/2017 IE00BKS8QN04 910559 EUR 52660462.27 57.8331138 Short Daily ETP

Boost Gilts 10Y 3x 24/02/2017 IE00BKT09479 821 GBP 116148.9398 141.4725211 Leverage Daily ETP

Boost Gilts 10Y 3x 24/02/2017 IE00BKS8QQ35 143638 GBP 7396739.165 51.49569866 Short Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 3x 24/02/2017 IE00BKT09032 17500 USD 1849064.84 105.660848 Leverage Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 3x 24/02/2017 IE00BKS8QT65 147650 USD 11837900.26 80.1754166 Short Daily ETP

Boost EURO STOXX Banks 24/02/2017 IE00BLS09N40 625950 EUR 14751155.66 23.5660287 3x Leverage Daily ETP

Boost EURO STOXX Banks 24/02/2017 IE00BLS09P63 250308 EUR 9320406.537 37.2357517 3x Short Daily ETP

Boost Long USD Short 24/02/2017 IE00BLNMQS92 8499 EUR 1501754.714 176.6978131 EUR 5x Daily ETP

Boost Short USD Long 24/02/2017 IE00BLNMQT00 65765 EUR 1853467.845 28.1831954 EUR 5x Daily ETP

Boost WTI 24/02/2017 IE00BVFZGC04 124540 USD 2204206.908 17.6987868 Oil ETC

Boost WTI Oil 1x 24/02/2017 IE00BVFZGF35 12377 USD 1202607.164 97.1646735 Short Daily ETP

Boost WTI Oil 2x 24/02/2017 IE00BVFZGG42 29885 USD 1048461.253 35.083194 Leverage Daily ETP

Boost WTI Oil 2x 24/02/2017 IE00BVFZGH58 20810 USD 1385156.802 66.562076 Short Daily ETP

Boost Brent 24/02/2017 IE00BVFZGD11 350013 USD 6535440.181 18.6719927 Oil ETC

Boost Gold 24/02/2017 IE00BVFZGK87 117308 USD 3044124.933 25.9498494 ETC

Boost Natural Gas 24/02/2017 IE00BVFZGL94 41466 USD 1038653.737 25.0483224 ETC

Boost BTP 10Y 5x 24/02/2017 IE00BYNXNS22 45750 EUR 3114275.865 68.0716036 Short Daily ETP

Boost Bund 10Y 5x 24/02/2017 IE00BYNXPH56 48676 EUR 2501693.947 51.3948136 Short Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 5x 24/02/2017 IE00BYNXPJ70 29754 USD 2429312.127 81.6465728 Short Daily ETP

Boost Long USD Short 24/02/2017 IE00BYNXPK85 1533 EUR 172031.5582 112.2188899 EUR 4x Daily ETP

Boost Short USD Long 24/02/2017 IE00BYNXPM00 14374 EUR 947601.4208 65.9246849 EUR 4x Daily ETP

Boost Brent Oil 3x 24/02/2017 IE00BYTYHS72 110899 USD 4105658.94 37.0216047 Leverage Daily ETP

Boost Brent Oil 3x 24/02/2017 IE00BYTYHR65 92573 USD 2775804.284 29.9850311 Short Daily ETP

Boost Emerging Markets 3x 24/02/2017 IE00BYTYHN28 7500 USD 1095187.507 146.0250009 Leverage Daily ETP

Boost Emerging Markets 3x 24/02/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 526473.7357 47.8612487 Short Daily ETP

Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 24/02/2017 IE00BYTYHQ58 2889916 USD 5132385.045 1.7759634 2.25x Leverage Daily ETP

Boost FTSE MIB Banks 24/02/2017 IE00BYMB4Q22 58998 EUR 6736634.818 114.1841218 ETP

