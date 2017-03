dpa-AFX Overview: Analyst recommendations on U.K. stocks

FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 01.03.2017 - 11.00 am

- BARCLAYS RAISES PROVIDENT FINANCIAL TARGET TO 3300 (3000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 1635 (1696) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 353 (363) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 4150 (3970) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 267 (273) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 1150 (1320) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 2535 (2450) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS EXOVA PRICE TARGET TO 225 (234) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BP PRICE TARGET TO 480 (460) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 2250 (2200) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES IAG PRICE TARGET TO 630 (595) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES AGGREKO PRICE TARGET TO 940 (735) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 2508 (2400) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 500 (439) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES SOUTH32 TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 185 PENCE - JEFFERIES CUTS INTERSERVE PRICE TARGET TO 300 (550) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS BODYCOTE PLC TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 770 (680) PENCE - JPMORGAN CUTS GO-AHEAD GROUP PRICE TARGET TO 2513 (2788) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS MOTHERCARE PRICE TARGET TO 149 (160) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1167 (1192) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 225 (215) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES GKN PRICE TARGET TO 410 (399) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES INTERSERVE PRICE TARGET TO 260 (253) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES JLT GROUP PRICE TARGET TO 900 (850) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES MEGGITT PRICE TARGET TO 500 (470) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES MONEYSUPERMARKET TARGET TO 370 (360) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1345 (1260) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 3800 (3200) PENCE - 'NEUTRAL' - KEPLER CHEUVREUX RAISES BP PRICE TARGET TO 510 (505) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES COSTAIN GROUP PRICE TARGET TO 450 (430) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES INTERSERVE TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 240 (230) PENCE - LIBERUM RAISES MCBRIDE PRICE TARGET TO 225 (215) PENCE - 'BUY' - PANMURE RAISES BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 872 (685) PENCE - 'BUY' - RBC CAPITAL RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1170 (1050) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 550 (505) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 2400 (2350) PENCE - 'BUY'

- TRADERS: JPMORGAN CUTS BODYCOTE PLC TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TRADERS: LIBERUM CUTS ULTRA ELECTRONICS TO 'HOLD' ('BUY') - TRADERS: LIBERUM RAISES INTERSERVE TO 'HOLD' ('SELL')

