- BARCLAYS CUTS WPP PRICE TARGET TO 2,100 (2,200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES STANDARD CHARTERED TARGET TO 575 (520) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - CITIGROUP RAISES ABERDEEN ASSET MANAGMENT TO 'NEUTRAL' ('SELL') - CITIGROUP RAISES ST JAMES'S PLACE TO 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS MONDI TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET 2,100 (2,025)P - CREDIT SUISSE RAISES RSA INSURANCE TARGET TO 690 (680) PENCE - 'OUTPERFORM' - DAVY RAISES BREEDON TO 'OUTPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET TO 85 PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES MELROSE PLC PRICE TARGET TO 220 (180) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES MERLIN ENTERTAINMENTS TARGET TO 530 (490) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES STANDARD LIFE PRICE TARGET TO 400 (370) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1,665 (1,640) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES VESUVIUS PRICE TARGET TO 550 (450) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS INTU PROPERTIES PRICE TARGET TO 285 (288) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS ITV PRICE TARGET TO 257 (263) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN CUTS WPP PRICE TARGET TO 2,140 (2,220) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES EXOVA PRICE TARGET TO 227 (225) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS BERENDSEN TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 940 PENCE - HSBC CUTS WPP PRICE TARGET TO 2000 (2180) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES NMC HEALTH PRICE TARGET TO 1900 (1800) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS ACACIA MINING TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 475 (575) PENCE - JEFFERIES RAISES ABERDEEN ASSET MANAG TO 'HOLD' (UNDERP.) - TP 287 (221) PENCE - JPMORGAN CUTS BERENDSEN PRICE TARGET TO 1249 (1346) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS WPP PRICE TARGET TO 1997 (2102) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1155 (1125) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES UNITE GROUP PRICE TARGET TO 810 (760) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS GO-AHEAD GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 2,100 (2,440) PENCE - MACQUARIE RAISES HASTINGS GROUP TARGET TO 166 (163) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CAPITAL RAISES ABCAM PRICE TARGET TO 1,080 (1,040) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CAPITAL RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 635 (570) P - UNDERPERF. - SHORE CAPITAL CUTS JD WETHERSPOON TO 'SELL' ('HOLD') - SOCGEN CUTS SHIRE PRICE TARGET TO 6,200 (6,500) PENCE - 'BUY'

