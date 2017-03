dpa-AFX Overview: Analyst recommendations on U.K. stocks

5:29a.m.

FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Advertisement

Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 07.03.2017 - 11.00 am

- BERENBERG CUTS WPP PRICE TARGET TO 1750 (1760) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG INITIATES FULLER SMITH & TURNER WITH 'BUY' - TARGET 1250 PENCE - BERENBERG INITIATES GREENE KING WITH 'HOLD' - TARGET 700 PENCE - BERENBERG INITIATES JD WETHERSPOON WITH 'SELL' - TARGET 750 PENCE - BERENBERG INITIATES MARSTONS WITH 'BUY' - TARGET 170 PENCE - BERENBERG INITIATES MITCHELLS & BUTLERS WITH 'HOLD' - TARGET 265 PENCE - BERENBERG RAISES TRAVIS PERKINS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1800 (1540) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES G4S PRICE TARGET TO 230 (220) PENCE - 'HOLD' - EXANE BNP CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 760 (780) PENCE - 'OUTPERFORM' - EXANE BNP RAISES ABERDEEN ASSET MANAGMENT PRICE TARGET TO 280 (240) PENCE - EXANE BNP RAISES ABERDEEN ASSET MANAGMENT TO 'NEUTRAL' ('UNDERPERFORM') - EXANE BNP RAISES DEVRO PRICE TARGET TO 195 (180) PENCE - 'NEUTRAL' - EXANE BNP RAISES MELROSE INDUSTRIES TARGET TO 280 (235) PENCE - 'OUTPERFORM' - EXANE BNP RAISES STANDARD LIFE PRICE TARGET TO 380 (330) PENCE - 'NEUTRAL' - EXANE BNP RAISES UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4600 (3700) PENCE - 'OUTPERFORM' - EXANE BNP RAISES VESUVIUS PRICE TARGET TO 530 (480) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 836 (856) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 807.80 (845.40) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 3,250 (3,142) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES MONDI PRICE TARGET TO 2,000 (1,700) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN SACHS RAISES CONVATEC TARGET TO 310 (300) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES ABERDEEN ASSET MANAGMENT PRICE TARGET TO 286 (260) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS MITIE GROUP TO 'UNDERPERFORM' ('HOLD') - TARGET 175 (195) PENCE - JPMORGAN CUTS BHP BILLITON PRICE TARGET TO 1265 (1300) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS GO-AHEAD GROUP PRICE TARGET TO 2,497 (2,513) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 4200 (4000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ULTRA ELECTRONICS TARGET TO 2,350 (2,260) P - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES ULTRA ELECTRONICS PRICE TARGET TO 2,300 (2,160) PENCE - 'BUY' - RBC CAPITAL RAISES ABERDEEN ASSET MANAGM. TARGET TO 300 (285)P - 'SECTOR PERF.' - RBC CAPITAL RAISES DIRECT LINE PRICE TARGET TO 410 (400) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES HUNTING TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 750 (695) PENCE - UBS RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 735 (620) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES TULLOW OIL PLC TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 260 PENCE

dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Complete the form below and send a message to your friends, family and colleagues. The emails Your email:

Friends email:

Bold fields are required. U nderlined letters are accesskeys.