Boost Issuer PLC : Net Asset Value(s)

12:26p.m.

BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 06-March-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency

Boost FTSE 100 3x 06/03/2017 IE00B88D2999 15101 GBP 3073823.432 203.5509855 Leverage Daily ETP

Boost FTSE 100 3x 06/03/2017 IE00B7VB3908 349842 GBP 6589963.53 18.83697078 Short Daily ETP

Boost EURO STOXX 50 3x 06/03/2017 IE00B7SD4R47 79556 EUR 14959015.39 188.0312659 Leverage Daily ETP

Boost EURO STOXX 06/03/2017 IE00B8JF9153 669262 EUR 6554234.622 9.7932269 50 3x Short Daily ETP

Boost LevDAX 3x 06/03/2017 IE00B878KX55 41826 EUR 9416553.18 225.1363549 Daily ETP

Boost ShortDAX 06/03/2017 IE00B8GKPP93 612444 EUR 5374466.678 8.7754418 3x Daily ETP

Boost S&P 500 3x 06/03/2017 IE00B7Y34M31 127399 USD 54137280.85 424.9427456 Leverage Daily ETP

Boost S&P 500 3x 06/03/2017 IE00B8K7KM88 1602574 USD 15783547.48 9.8488728 Short Daily ETP

Boost NASDAQ 100 3x 06/03/2017 IE00B8W5C578 13430 USD 8341998.051 621.1465414 Leverage Daily ETP

Boost NASDAQ 100 3x 06/03/2017 IE00B8VZVH32 2529289 USD 14437616.65 5.708172 Short Daily ETP

Boost WTI Oil 3x 06/03/2017 IE00B7ZQC614 135869114 USD 141418878.2 1.0408464 Leverage Daily ETP

Boost WTI Oil 3x 06/03/2017 IE00B7SX5Y86 400706 USD 29309796.85 73.1453905 Short Daily ETP

Boost Gold 3x Leverage 06/03/2017 IE00B8HGT870 524348 USD 11371245.22 21.6864472 Daily ETP

Boost Gold 3x Short 06/03/2017 IE00B6X4BP29 19742 USD 2512011.58 127.2420008 Daily ETP

Boost Copper 3x 06/03/2017 IE00B8JVMZ80 181827 USD 3184340.051 17.5130209 Leverage Daily ETP

Boost Copper 3x 06/03/2017 IE00B8KD3F05 24197 USD 2473958.458 102.242363 Short Daily ETP

Boost Natural Gas 06/03/2017 IE00B8VC8061 108971806 USD 56412851.45 0.517683 3x Leverage Daily ETP

Boost Natural Gas 06/03/2017 IE00B76BRD76 349652 USD 11980616.58 34.2644017 3x Short Daily ETP

Boost Silver 3x 06/03/2017 IE00B7XD2195 3288538 USD 15231661.55 4.6317426 Leverage Daily ETP

Boost Silver 3x 06/03/2017 IE00B8JG1787 22486 USD 2126267.791 94.5596278 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 2x 06/03/2017 IE00B94QKF15 56180 GBP 2502614.714 44.54636373 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 1x 06/03/2017 IE00B94QKG22 29900 GBP 2066235.657 69.10487149 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 2x 06/03/2017 IE00B94QKC83 3097 GBP 467090.0093 150.8201515 Leverage Daily ETP

Boost FTSE 250 1x 06/03/2017 IE00BBGBF313 231282 GBP 13618322.23 58.8818941 Short Daily ETP

Boost FTSE 250 2x 06/03/2017 IE00B94QKJ52 10686 GBP 2008214.156 187.929455 Leverage Daily ETP

Boost TOPIX 1x Short 06/03/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 299830024.6 5821.942226 Daily ETP

Boost TOPIX 2x Leverage 06/03/2017 IE00BBGBF537 8500 JPY 130170940.4 15314.22828 Daily ETP

Boost Palladium 06/03/2017 IE00B94QLR02 9585 USD 629136.7353 65.6376354 1x Short Daily ETP

Boost Palladium 06/03/2017 IE00B94QLN63 14971 USD 1300607.411 86.8751193 2x Leverage Daily ETP

Boost Natural Gas 06/03/2017 IE00B94QL251 8063 USD 976502.9732 121.1091372 2x Short Daily ETP

Boost Natural Gas 06/03/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 344775.0864 6.1620898 2x Leverage Daily ETP

Boost Gold 2x Short 06/03/2017 IE00B94QKT50 1700 USD 132052.9857 77.6782269 Daily ETP

Boost Gold 1x Short 06/03/2017 IE00B94QKW89 7594 USD 690470.938 90.9232207 Daily ETP

Boost Gold 2x Leverage 06/03/2017 IE00B94QKS44 5957 USD 470087.5819 78.9134769 Daily ETP

Boost Silver 2x 06/03/2017 IE00B94QL921 21979 USD 1270874.613 57.8222218 Short Daily ETP

Boost Silver 2x 06/03/2017 IE00B94QL699 24138 USD 1275365.897 52.8364362 Leverage Daily ETP

Boost FTSE MIB 3x 06/03/2017 IE00B873CW36 1526278 EUR 27370826.1 17.9330542 Short Daily ETP

Boost FTSE MIB 3x 06/03/2017 IE00B8NB3063 682888 EUR 41212344.2 60.3500782 Leverage Daily ETP

Boost BTP 10Y 3x 06/03/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1381368.661 108.0883146 Leverage Daily ETP

Boost BTP 10Y 3x 06/03/2017 IE00BKS8QM96 196600 EUR 12474219.85 63.4497449 Short Daily ETP

Boost Bund 10Y 3x 06/03/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 939002.8727 128.6305305 Leverage Daily ETP

Boost Bund 10Y 3x 06/03/2017 IE00BKS8QN04 910559 EUR 54692415.74 60.0646589 Short Daily ETP

Boost Gilts 10Y 3x 06/03/2017 IE00BKT09479 821 GBP 114740.3522 139.7568237 Leverage Daily ETP

Boost Gilts 10Y 3x 06/03/2017 IE00BKS8QQ35 143638 GBP 7481348.022 52.08474096 Short Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 3x 06/03/2017 IE00BKT09032 17500 USD 1784176.371 101.9529355 Leverage Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 3x 06/03/2017 IE00BKS8QT65 141650 USD 11759386.37 83.0171999 Short Daily ETP

Boost EURO STOXX Banks 06/03/2017 IE00BLS09N40 625950 EUR 17736281.48 28.3349812 3x Leverage Daily ETP

Boost EURO STOXX Banks 06/03/2017 IE00BLS09P63 250308 EUR 7572623.167 30.2532207 3x Short Daily ETP

Boost Long USD Short 06/03/2017 IE00BLNMQS92 8499 EUR 1481149.952 174.2734383 EUR 5x Daily ETP

Boost Short USD Long 06/03/2017 IE00BLNMQT00 65765 EUR 1872746.487 28.4763398 EUR 5x Daily ETP

Boost WTI 06/03/2017 IE00BVFZGC04 124540 USD 2173318.834 17.4507695 Oil ETC

Boost WTI Oil 1x 06/03/2017 IE00BVFZGF35 8877 USD 873995.6652 98.4561975 Short Daily ETP

Boost WTI Oil 2x 06/03/2017 IE00BVFZGG42 29885 USD 1018235.74 34.0717999 Leverage Daily ETP

Boost WTI Oil 2x 06/03/2017 IE00BVFZGH58 20810 USD 1421289.685 68.2983991 Short Daily ETP

Boost Brent 06/03/2017 IE00BVFZGD11 365013 USD 6776753.829 18.5657876 Oil ETC

Boost Gold 06/03/2017 IE00BVFZGK87 102308 USD 2585744.515 25.2741185 ETC

Boost Natural Gas 06/03/2017 IE00BVFZGL94 41466 USD 1074439.969 25.9113483 ETC

Boost BTP 10Y 5x 06/03/2017 IE00BYNXNS22 45750 EUR 3035095.992 66.340896 Short Daily ETP

Boost Bund 10Y 5x 06/03/2017 IE00BYNXPH56 48676 EUR 2664080.32 54.7308801 Short Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 5x 06/03/2017 IE00BYNXPJ70 29754 USD 2573539.12 86.4938872 Short Daily ETP

Boost Long USD Short 06/03/2017 IE00BYNXPK85 1533 EUR 170168.365 111.0034997 EUR 4x Daily ETP

Boost Short USD Long 06/03/2017 IE00BYNXPM00 34374 EUR 2285313.65 66.4837857 EUR 4x Daily ETP

Boost Brent Oil 3x 06/03/2017 IE00BYTYHS72 113799 USD 4129720.885 36.2896061 Leverage Daily ETP

Boost Brent Oil 3x 06/03/2017 IE00BYTYHR65 92573 USD 2809495.348 30.3489716 Short Daily ETP

Boost Emerging Markets 3x 06/03/2017 IE00BYTYHN28 7500 USD 1066508.703 142.2011604 Leverage Daily ETP

Boost Emerging Markets 3x 06/03/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 536765.0332 48.7968212 Short Daily ETP

Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 06/03/2017 IE00BYTYHQ58 3202916 USD 5048872.436 1.5763362 2.25x Leverage Daily ETP

Boost FTSE MIB Banks 06/03/2017 IE00BYMB4Q22 58998 EUR 7450281.6 126.28024 ETP



Advertisement

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Boost Issuer PLC via GlobeNewswire

B9CMSS0R20

Copyright RTT News/dpa-AFX

Complete the form below and send a message to your friends, family and colleagues. The emails Your email:

Friends email:

Bold fields are required. U nderlined letters are accesskeys.