- BERENBERG CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 260 (290) PENCE - 'SELL' - BERENBERG RAISES STOCK SPIRITS PRICE TARGET TO 174 (150) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS AGGREKO PRICE TARGET TO 1,000 (1,050) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS MERLIN ENTERTAINMENTS PRICE TARGET TO 460 (480) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES NMC HEALTH PRICE TARGET TO 1,980 (1,900) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 245 (265) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ADMIRAL TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 2,100 (1,900)P - JPMORGAN RAISES ALDERMORE PRICE TARGET TO 270 (250) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 320 (305) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES G4S PRICE TARGET TO 290 (274) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES HENDERSON GROUP PRICE TARGET TO 270 (245) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES INMARSAT PRICE TARGET TO 850 (830) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES JUPITER FUND PRICE TARGET TO 450 (440) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 170 (150) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES PAGEGROUP PRICE TARGET TO 390 (360) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES RESTAURANT GROUP PRICE TARGET TO 340 (330) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 3,600 (3,350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES STOCK SPIRITS PRICE TARGET TO 190 (180) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM INITIATES ASTRAZENECA WITH 'BUY' - TARGET 5,100 PENCE - LIBERUM INITIATES GLAXOSMITHKLINE WITH 'BUY' - TARGET 1,900 PENCE - LIBERUM INITIATES SHIRE WITH 'BUY' - TARGET 5,500 PENCE - LIBERUM RAISES IAG PENCE TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 700 (525) PENCE - LIBERUM RAISES MELROSE INDUSTRIES TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 260 (200) PENCE - PANMURE CUTS SQS SOFTWARE PRICE TARGET TO 688 (771) PENCE - 'BUY' - PANMURE RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 592 (525) PENCE - 'BUY' - PANMURE RAISES RESTAURANT GROUP PRICE TARGET TO 340 (310) PENCE - 'HOLD' - RBC CAPITAL CUTS PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 170 (180) PENCE - 'OUTPERFORM' - SOCGEN RAISES COBHAM PRICE TARGET TO 105 (100) PENCE - 'SELL' - UBS CUTS AGGREKO PRICE TARGET TO 790 (800) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES CLOSE BROTHERS PRICE TARGET TO 1500 (1320) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES COBHAM TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 155 (120) PENCE - UBS RAISES G4S PRICE TARGET TO 315 (285) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 4300 (4100) PENCE - 'BUY'

