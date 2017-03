dpa-AFX Overview: Analyst recommendations on U.K. stocks

5:15a.m.

FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:

- BARCLAYS RAISES JRP GROUP PRICE TARGET TO 177 (170) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PENNON GROUP PRICE TARGET TO 770 (730) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES UNITED UTILITIES TARGET TO 960 (900) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RESUMES SEVERN TRENT WITH 'EQUAL WEIGHT' - TARGET 2340 PENCE - BERENBERG CUTS NORTHGATE TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 465 PENCE - BERENBERG CUTS ULTRA ELECTRONICS TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 2250 (2000) PENCE - BERENBERG RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 700 (580) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES COBHAM PRICE TARGET TO 138 (132) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES GKN PRICE TARGET TO 400 (346) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES LAIRD TO 'BUY' ('SELL') - TARGET 240 (130) PENCE - BERENBERG RAISES MEGGITT PRICE TARGET TO 490 (440) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES ROLLS ROYCE PRICE TARGET TO 770 (710) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES SENIOR PLC PRICE TARGET TO 225 (220) PENCE - 'BUY' - DAVY RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 77 (68) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS PREMIER OIL PRICE TARGET TO 74 (90) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES RESTAURANT GROUP PRICE TARGET TO 290 (265) PENCE - 'SELL' - EXANE BNP CUTS MORRISON PRICE TARGET TO 235 (240) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN ADDS CENTAMIN TO 'CONVICTION BUY LIST' - TARGET 200 (195) PENCE - GOLDMAN CUTS FRESNILLO PLC TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 1050 (2000) PENCE - GOLDMAN CUTS POLYMETAL PRICE TARGET TO 1100 (1400) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS RANDGOLD TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 8000 (11500) PENCE - HSBC RAISES DEVRO PRICE TARGET TO 200 (190) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES G4S PRICE TARGET TO 270 (235) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS SPIRE HEALTHCARE PRICE TARGET TO 376 (433) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ARROW GLOBAL PRICE TARGET TO 385 (350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 582 (553) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES CINEWORLD GROUP PRICE TARGET TO 720 (700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 4800 (4700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CAPITAL RAISES MELROSE INDUSTRIES TARGET TO 255 (225) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 4950 (4800) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 580 (550) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES MCCARTHY & STONE PRICE TARGET TO 160 (150) PENCE - 'SELL'

