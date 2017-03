Boost Issuer PLC : Net Asset Value(s)

3:01a.m.

BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 16-March-17

Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency

Boost FTSE 100 3x 16/03/2017 IE00B88D2999 15101 GBP 3172380.197 210.0774914 Leverage Daily ETP

Boost FTSE 100 3x Short 16/03/2017 IE00B7VB3908 376842 GBP 6862529.071 18.21062692 Daily ETP

Boost EURO STOXX 50 3x 16/03/2017 IE00B7SD4R47 79556 EUR 15664965.05 196.9048852 Leverage Daily ETP

Boost EURO STOXX 50 3x 16/03/2017 IE00B8JF9153 669262 EUR 6243237.337 9.32854 Short Daily ETP

Boost LevDAX 16/03/2017 IE00B878KX55 41826 EUR 9707592.353 232.0946864 3x Daily ETP

Boost ShortDAX 3x 16/03/2017 IE00B8GKPP93 612444 EUR 5202226.479 8.4942076 Daily ETP

Boost S&P 500 3x 16/03/2017 IE00B7Y34M31 132161 USD 56615804.09 428.3851067 Leverage Daily ETP

Boost S&P 500 3x Short 16/03/2017 IE00B8K7KM88 1806936 USD 17605277.94 9.7431663 Daily ETP

Boost NASDAQ 100 3x 16/03/2017 IE00B8W5C578 13430 USD 8581224.123 638.9593539 Leverage Daily ETP

Boost NASDAQ 100 3x Short 16/03/2017 IE00B8VZVH32 2529289 USD 14012335.17 5.5400293 Daily ETP

Boost WTI Oil 3x 16/03/2017 IE00B7ZQC614 200119114 USD 158306046.2 0.7910591 Leverage Daily ETP

Boost WTI Oil 3x Short 16/03/2017 IE00B7SX5Y86 197706 USD 18327381.11 92.7001766 Daily ETP

Boost Gold 3x Leverage 16/03/2017 IE00B8HGT870 557348 USD 12100216.36 21.7103432 Daily ETP

Boost Gold 3x Short 16/03/2017 IE00B6X4BP29 16442 USD 2076347.273 126.283133 Daily ETP

Boost Copper 3x Leverage 16/03/2017 IE00B8JVMZ80 162080 USD 2914468.652 17.9816674 Daily ETP

Boost Copper 3x Short 16/03/2017 IE00B8KD3F05 24197 USD 2394077.315 98.9410801 Daily ETP

Boost Natural Gas 16/03/2017 IE00B8VC8061 106196806 USD 53196189.02 0.5009208 3x Leverage Daily ETP

Boost Natural Gas 16/03/2017 IE00B76BRD76 359652 USD 12294255.46 34.1837539 3x Short Daily ETP

Boost Silver 3x Leverage 16/03/2017 IE00B7XD2195 3378538 USD 14446302.12 4.2759034 Daily ETP

Boost Silver 3x Short 16/03/2017 IE00B8JG1787 29936 USD 3028977.991 101.1817875 Daily ETP

Boost FTSE 100 2x Short 16/03/2017 IE00B94QKF15 56180 GBP 2447509.108 43.56548787 Daily ETP

Boost FTSE 100 1x Short 16/03/2017 IE00B94QKG22 29900 GBP 2043342.028 68.33919825 Daily ETP

Boost FTSE 100 2x 16/03/2017 IE00B94QKC83 3097 GBP 477011.5038 154.0237339 Leverage Daily ETP

Boost FTSE 250 1x Short 16/03/2017 IE00BBGBF313 231282 GBP 13493880.83 58.34384359 Daily ETP

Boost FTSE 250 2x 16/03/2017 IE00B94QKJ52 10686 GBP 2041455.187 191.0401635 Leverage Daily ETP

Boost TOPIX 1x Short 16/03/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 296298265.4 5753.364376 Daily ETP

Boost TOPIX 2x Leverage 16/03/2017 IE00BBGBF537 8500 JPY 133050874.2 15653.04402 Daily ETP

Boost Palladium 16/03/2017 IE00B94QLR02 9585 USD 632816.8539 66.021581 1x Short Daily ETP

Boost Palladium 16/03/2017 IE00B94QLN63 10471 USD 892073.487 85.1946793 2x Leverage Daily ETP

Boost Natural Gas 16/03/2017 IE00B94QL251 6063 USD 735789.7434 121.3573715 2x Short Daily ETP

Boost Natural Gas 16/03/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 338654.2764 6.0526939 2x Leverage Daily ETP

Boost Gold 2x Short 16/03/2017 IE00B94QKT50 1700 USD 131469.906 77.3352388 Daily ETP

Boost Gold 1x Short 16/03/2017 IE00B94QKW89 7594 USD 689124.8202 90.74596 Daily ETP

Boost Gold 2x Leverage 16/03/2017 IE00B94QKS44 5957 USD 470724.0873 79.0203269 Daily ETP

Boost Silver 2x Short 16/03/2017 IE00B94QL921 13979 USD 846663.04 60.5667816 Daily ETP

Boost Silver 2x Leverage 16/03/2017 IE00B94QL699 24138 USD 1210727.133 50.1585522 Daily ETP

Boost FTSE MIB 3x Short 16/03/2017 IE00B873CW36 1526278 EUR 24654809.21 16.1535508 Daily ETP

Boost FTSE MIB 3x 16/03/2017 IE00B8NB3063 682888 EUR 45454056.37 66.5615099 Leverage Daily ETP

Boost BTP 10Y 3x 16/03/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1317539.248 103.0938379 Leverage Daily ETP

Boost BTP 10Y 3x Short 16/03/2017 IE00BKS8QM96 205800 EUR 13660497.79 66.3775403 Daily ETP

Boost Bund 10Y 3x 16/03/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 918184.886 125.7787515 Leverage Daily ETP

Boost Bund 10Y 3x Short 16/03/2017 IE00BKS8QN04 930559 EUR 57062773.82 61.3209628 Daily ETP

Boost Gilts 10Y 3x 16/03/2017 IE00BKT09479 821 GBP 113555.2819 138.3133763 Leverage Daily ETP

Boost Gilts 10Y 3x Short 16/03/2017 IE00BKS8QQ35 156138 GBP 8209516.407 52.57859334 Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 3x 16/03/2017 IE00BKT09032 17500 USD 1781976.84 101.827248 Leverage Daily ETP

Boost US Treasuries 16/03/2017 IE00BKS8QT65 141650 USD 11763168.72 83.043902 10Y 3x Short Daily ETP

Boost EURO STOXX Banks 16/03/2017 IE00BLS09N40 649950 EUR 21516863.63 33.1054137 3x Leverage Daily ETP

Boost EURO STOXX Banks 16/03/2017 IE00BLS09P63 250308 EUR 6388051.896 25.520766 3x Short Daily ETP

Boost Long USD Short 16/03/2017 IE00BLNMQS92 8499 EUR 1387940.619 163.3063442 EUR 5x Daily ETP

Boost Short USD Long EUR 16/03/2017 IE00BLNMQT00 51765 EUR 1564746.12 30.2278783 5x Daily ETP

Boost WTI 16/03/2017 IE00BVFZGC04 124540 USD 1992557.231 15.9993354 Oil ETC

Boost WTI Oil 1x Short 16/03/2017 IE00BVFZGF35 8877 USD 949291.3859 106.9383109 Daily ETP

Boost WTI Oil 2x 16/03/2017 IE00BVFZGG42 29885 USD 851950.0354 28.5076137 Leverage Daily ETP

Boost WTI Oil 2x Short 16/03/2017 IE00BVFZGH58 20810 USD 1670541.423 80.2758973 Daily ETP

Boost Brent 16/03/2017 IE00BVFZGD11 380013 USD 6509428.465 17.1294889 Oil ETC

Boost Gold 16/03/2017 IE00BVFZGK87 102308 USD 2588618.265 25.3022077 ETC

Boost Natural Gas 16/03/2017 IE00BVFZGL94 52466 USD 1350175.842 25.7343011 ETC

Boost BTP 10Y 5x Short 16/03/2017 IE00BYNXNS22 50850 EUR 3635021.637 71.4851846 Daily ETP

Boost Bund 10Y 5x Short 16/03/2017 IE00BYNXPH56 48676 EUR 2756570.118 56.630991 Daily ETP

Boost US Treasuries 16/03/2017 IE00BYNXPJ70 29754 USD 2573861.469 86.504721 10Y 5x Short Daily ETP

Boost Long USD Short 16/03/2017 IE00BYNXPK85 1533 EUR 161598.9397 105.4135288 EUR 4x Daily ETP

Boost Short USD Long EUR 16/03/2017 IE00BYNXPM00 34374 EUR 2397804.005 69.7563276 4x Daily ETP

Boost Brent Oil 3x 16/03/2017 IE00BYTYHS72 181799 USD 5121496.425 28.1712024 Leverage Daily ETP

Boost Brent Oil 3x Short 16/03/2017 IE00BYTYHR65 94073 USD 3564018.361 37.8856671 Daily ETP

Boost Emerging Markets 3x 16/03/2017 IE00BYTYHN28 7500 USD 1173253.646 156.4338194 Leverage Daily ETP

Boost Emerging Markets 3x 16/03/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 482201.8498 43.8365318 Short Daily ETP

Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 16/03/2017 IE00BYTYHQ58 3678492 USD 4833513.842 1.3139933 2.25x Leverage Daily ETP

Boost FTSE MIB Banks 16/03/2017 IE00BYMB4Q22 66860 EUR 8996772.155 134.5613544 ETP



