- BARCLAYS RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1050 (1020) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES SYNTHOMER PRICE TARGET TO 495 (400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES WEIR GROUP TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL W.) - TARGET 2300 (1900) P - BERENBERG RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1890 (1850) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS ACACIA MINING PRICE TARGET TO 570 (590) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 1120 (1150) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS RANDGOLD RESOURCES TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 7100 (7400) P - DEUTSCHE BANK CUTS SOUTH32 PRICE TARGET TO 153 (162) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1370 (1310) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 800 (700) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES FERREXPO PRICE TARGET TO 280 (230) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 350 (260) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 4140 (4100) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES VEDANTA RESOURCES PRICE TARGET TO 1090 (1030) P - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS SEGRO PLC PRICE TARGET TO 535.0 (554.5) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS CENTRICA TO 'REDUCE' ('HOLD') - TARGET 200 (225) PENCE - HSBC CUTS HIKMA PHARMACEUTICAL TO 'REDUCE' ('HOLD') - TARGET 1800 PENCE - HSBC RAISES CAPITA GROUP PRICE TARGET TO 590 (500) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS BALFOUR BEATTY PRICE TARGET TO 273 (280) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE TARGET TO 155 (180) P. - 'UNDERW.' - JPMORGAN RAISES CLOSE BROTHERS PRICE TARGET TO 1780 (1650) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES PRUDENTIAL TO 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 1705 (1450) PENCE - LIBERUM RAISES CHEMRING GROUP PRICE TARGET TO 210 (192) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 2450 (2400) PENCE - 'SELL' - LIBERUM RAISES TT ELECTRONICS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 210 (156) PENCE - MACQUARIE STARTS UNILEVER PLC WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 4500 PENCE - PANMURE RAISES AVON RUBBER PRICE TARGET TO 1279 (1200) PENCE - 'BUY' - RBC CAPITAL RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 540 (520) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CAPITAL RAISES CAIRN ENERGY TO OUTPERFORM (SECTOR P) - TP 270 (250) PENCE - RBC CAPITAL RAISES OLD MUTUAL PRICE TARGET TO 180 (160) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CAPITAL RAISES PRUDENTIAL TARGET TO 1600 (1500) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CAPITAL RAISES ST JAMES'S PLACE PT TO 1000 (950) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES CAIRN TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TARGET 270 (250) PENCE

