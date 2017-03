dpa-AFX Overview: Analyst recommendations on U.K. stocks

5:17a.m.

FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Advertisement

Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 22.03.2017 - 11.00 am

- BARCLAYS RAISES HUNTING TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL WEIGHT') - TARGET 650 PENCE - BARCLAYS RAISES JOHN LAING PRICE TARGET TO 345 (330) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG INITIATES NEXT FIFTEEN COMMUNICATIONS WITH 'BUY' - TARGET 480 PENCE - BERENBERG INITIATES NEXT FIFTEEN COMMUNICATIONS WITH 'BUY' - TARGET 480 PENCE - BERENBERG RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 650 (515) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 3014 (2993) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 875 (835) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 211 (179) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS WOOD GROUP TO 'UNDERPERFORM' ('HOLD') - TARGET 650 (800) PENCE - JEFFERIES RAISES AMEC PRICE TARGET TO 414 (310) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES RAISES LEGAL & GENERAL GROU PRICE TARGET TO 249 (225) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES REAL ESTATE INVESTOR PRICE TARGET TO 70 (67) PENCE - 'BUY' - MACQUARIE RAISES ARROW GLOBAL PRICE TARGET TO 360 (350) PENCE - 'OUTPERFORM' - MACQUARIE RAISES ESURE GROUP PRICE TARGET TO 234 (190) PENCE - 'NEUTRAL' - PANMURE CUTS STANDARD LIFE TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 364 (433) PENCE - RBC CAPITAL RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 165 (150) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CAPITAL RESUMES ACACIA MINING WITH 'SECTOR PERFORM' - TARGET 450 PENCE - RBC CUTS JARDINE LLOYD THOMPSON TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERF.) - TARGET 1150 P. - RBC CUTS SCHRODERS TO 'SECTOR PERFORM' ('OP') - TARGET 3300 (3400) PENCE

dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Complete the form below and send a message to your friends, family and colleagues. The emails Your email:

Friends email:

Bold fields are required. U nderlined letters are accesskeys.