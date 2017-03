dpa-AFX Overview: Analyst recommendations on U.K. stocks

FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 24.03.2017 - 11.00 am

- BARCLAYS CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1220 (1240) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES UNILEVER PLC TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL W,) - PRICE TARGET 4360 (3565) P, - BERENBERG CUTS DOMINO'S PIZZA PRICE TARGET TO 400 (425) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS RESTAURANT GROUP TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 300 PENCE - BERNSTEIN RAISES MORRISON SUPERMARKETS TARGET TO 235 (210) P. - 'MARKET-PERF.' - CITIGROUP RAISES GVC HOLDING PRICE TARGET TO 725 (715) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES ALDERMORE PRICE TARGET TO 225 (210) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES SHAWBROOK PRICE TARGET TO 300 (270) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 345 (335) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 360 (370) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS NEXT PLC PRICE TARGET TO 4750 (4900) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 1760 (1670) PENCE - 'SELL' - EXANE BNP CUTS VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 400 (410) PENCE - 'OUTPERFORM' - EXANE BNP RAISES ALDERMORE PRICE TARGET TO 235 (225) PENCE - 'NEUTRAL' - EXANE BNP RAISES BARCLAYS TO 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 290 (245) PENCE - EXANE BNP RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 65 (57) PENCE - 'UNDERPERFORM' - EXANE BNP RAISES RBS TO 'NEUTRAL' ('UNDERPERFORM') - TARGET 265 (195) PENCE - EXANE BNP RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 750 (700) PENCE - 'UP' - GOLDMAN CUTS TED BAKER PRICE TARGET TO 3100 (3140) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 4400 (4200) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS SSE SCOTTISH & SOUTHERN TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1620 (1740) PENCE - JEFFERIES RAISES JAMES FISHER PRICE TARGET TO 1650 (1570) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES ARROW GLOBAL PRICE TARGET TO 410 (385) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES HALMA PRICE TARGET TO 925 (910) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES KIER GROUP PRICE TARGET TO 1639 (1613) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES PROVIDENT FINANCIAL TARGET TO 3400 (3300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ROLLS ROYCE GROUP PRICE TARGET TO 780 (740) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC CUTS GEM DIAMONDS TO 'UNDERPERFORM' ('SECTOR PERF.')- TARGET 80 (110) PENCE - RBC RAISES PROVIDENT FIN. TO OUTPERFORM(SECTOR PERF.) -TARGET 3200 (3000) PENCE - S&P GLOBAL RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 4200 (4000) PENCE - 'HOLD' - UBS CUTS ADMIRAL GROUP TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 2050 (2180) PENCE - UBS CUTS NEXT PLC PRICE TARGET TO 4900 (5275) PENCE - 'BUY' - UBS INITIATES ESURE GROUP WITH 'NEUTRAL' - TARGET 250 PENCE - UBS INITIATES HASTINGS GROUP WITH 'BUY' - TARGET 320 PENCE - UBS RAISES DIRECT LINE TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 375 (340) PENCE - UBS RAISES RSA INSURANCE TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 575 (519) PENCE - UBS RAISES SAVILLS PRICE TARGET TO 950 (820) PENCE - 'BUY'

