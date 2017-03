dpa-AFX Overview: Analyst recommendations on U.K. stocks

5:18a.m.

FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 28.03.2017 - 11.00 am

- EXANE BNP RAISES SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 1600 (1550) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES POLYMETAL PRICE TARGET TO 1200 (1100) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 1800 (1740) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS JIMMY CHOO TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 170 PENCE - HSBC RAISES FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 130 (120) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES JARDINE LLOYD THOMPSON PRICE TARGET TO 1250 (1105) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BALFOUR BEATTY TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 280 (290) PENCE - JEFFERIES CUTS CARILLION TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 230 (360) PENCE - JEFFERIES RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 600 (525) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 232 (222) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES COSTAIN GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 500 (390) PENCE - JPMORGAN RAISES FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 151 (141) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 675 (715) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM CUTS SEGRO PLC PRICE TARGET TO 475 (490) PENCE - 'HOLD'

